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«Салават» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Динамо» Минск. Хмелевски оформил дубль

«Салават» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Динамо» Минск. Хмелевски оформил дубль
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2022, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 4
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Спунер (Пакетт) – 01:04 (5x4)   1:1 Хмелевски (Кадейкин) – 19:17 (5x4)   2:1 Спунер (Душак, Козун) – 37:25 (5x4)   2:2 Шмелёв (Бирюков, Мухамадуллин) – 49:07 (5x3)   2:3 Хмелевски (Шмелёв, Мёрфи) – 52:37 (5x4)   2:4 Картаев – 59:50 (en)

На второй минуте Райан Спунер, забросив в большинстве с передачи Седрика Пакетта, вывел минчан вперёд. На 20-й минуте Александр Хмелевски после паса Александра Кадейкина сравнял счёт. На 38-й минуте Райан Спунер во второй раз вывел «Динамо» вперёд. На 50-й минуте Сергей Шмелёв при игре «пять на три» во второй раз поразил ворота хозяев. На 53-й минуте Александр Хмелевски оформил дубль. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Владислав Картаев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 10 сентября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Салават», одержавший первую победу в сезоне, 9 сентября примет «Трактор».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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