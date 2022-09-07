«Салават» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Динамо» Минск. Хмелевски оформил дубль

В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).

На второй минуте Райан Спунер, забросив в большинстве с передачи Седрика Пакетта, вывел минчан вперёд. На 20-й минуте Александр Хмелевски после паса Александра Кадейкина сравнял счёт. На 38-й минуте Райан Спунер во второй раз вывел «Динамо» вперёд. На 50-й минуте Сергей Шмелёв при игре «пять на три» во второй раз поразил ворота хозяев. На 53-й минуте Александр Хмелевски оформил дубль. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Владислав Картаев.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 10 сентября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Салават», одержавший первую победу в сезоне, 9 сентября примет «Трактор».