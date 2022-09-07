В ворота «Авангарда» назначили буллит за фол Ткачёва. Также игрок получил 5-минутный штраф

В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимает омский «Авангард». К середине третьего периода счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 45-й минуте судьи назначили буллит в ворота «Авангарда». Омичи пропустили контратаку — Данила Моисеев по центру выкатился на ворота, а Владимир Ткачёв сбил соперника. Форвард СКА при этом неудачно врезался в борт и получил повреждение. После видеопросмотра судьи приняли решение не только назначить буллит, но и выписать Ткачёву пятиминутный штраф, хотя по правилам должна быть применена лишь одна санкция.

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Тем не менее Дмитрий Бучельников не реализовал попытку. Форвард по центру выкатился на ворота, попытался обыграть голкипера, но шайба сошла у него с крюка.