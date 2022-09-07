Р. Ротенберг — о фоле Ткачёва: это не по хоккейным понятиям, надо убирать грязь из хоккея

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги победного матча с «Авангардом», а также высказался о фоле Владимира Ткачёва на Даниле Моисееве.

«Важная для нас встреча. Хорошо подготовились, ребята — молодцы, выполнили установку. Знали, что соперник будет провоцировать, договорились с ребятами на провокации отвечать голами. Ребята молодцы, выполнили установку на 100%. Это командная победа.



Моисеев? Надо нам убирать грязь из хоккея, техничные ребята должны играть. Сегодня некрасивый эпизод, не по хоккейным понятиям. Такие вещи недопустимы. Ногу выбивать, когда человек уже упал… Сейчас в моменте не могу ответить на вопрос по травме Моисеева. Завтра посмотрим. Для нас важно, чтобы все были в обойме.

Бучельников на буллите? Выбираем всегда по ситуации, лучшего. На тот момент Бучельников был тем, кто должен был забить. Возможно, шайба соскочила, но для него это хороший опыт. Он всегда забивает буллиты. Может быть, из-за молодости не смог исполнить, как всегда исполняет. Он из 10 девять забивает. Ничего страшного, в следующем матче забьёт.

Хайруллин — очень интересный игрок, хитрость присутствует, смекалка. Вчера было собрание с ребятами, в котором участвовал Владимир Юрзинов-старший. Он тоже помог и Марату, и всем нам. Был хороший разговор с командой, со звеном. Думаю, Марату это дало силы сыграть сегодня на таком уровне.



У нас были очень большие нагрузки, ребята по-разному их переваривают. Будем работать по нарастающей. Марат — молодец, рассчитываем, в следующем матче он сыграет ещё лучше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.