Хайруллин — о втором голе: знаю, что Жафяров может отдать такой пас, мы это наигрываем

Нападающий санкт-петербургского СКА Марат Хайруллин после победного матча с омским «Авангардом» поделился мнением об эффектной передаче Дамира Жафярова, благодаря которой он оформил дубль. Всего же в этой встрече форвард забросил три шайбы.

«Тяжёлый матч. Начали не очень хорошо, но выровняли игру, немного добавили, выиграли второй период и довели дело до победы. Ждал передачи Жафярова в моменте с моим вторым голом. Знаю, что он может отдать этот пас, мы это наигрываем. Знал, что может быть такая ситуация, и ехал на пятак. Хет-трик? Конечно, приятно забивать. Спасибо партнёрам, что отдавали передачи. Самое главное — победа», — передаёт слова Хайруллина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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