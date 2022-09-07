Игрока «Динамо» СПб, нанёсшего тяжелейшую травму Танкову, дисквалифицировали на 10 матчей

Всероссийская хоккейная лига на официальном сайте опубликовала заявление по эпизоду матча регулярного чемпионата между «Динамо» (Санкт-Петербург) — «СКА-Нева», состоявшегося 5 сентября. Защитник хозяев Артём Мальцев грубо сыграл против нападающего армейцев Кирилла Танкова, нанеся ему тяжёлую травму. Это нарушение квалифицировали как «толчок на борт» и удалили хоккеиста до конца встречи.

«Согласно пункту 4 статьи 68 Регламента ВХЛ и пункту 4.1. положения об СДК ФХР, этот орган имеет право накладывать дополнительные санкции за любое нарушение, совершённое игроками или представителями команд и клубов.



Дополнительно изучив упомянутый эпизод с нанесением травмы и учтя тяжёлый характер травмы Танкова, выбывшего до конца сезона, СДК ФХР принял решение наказать защитника петербургского «Динамо» дополнительной дисквалификацией на семь встреч. Таким образом, общий срок дисквалификации Мальцева составит 10 матчей.



ФХР и ВХЛ намерены продолжать жёсткую и принципиальную борьбу с грязью в хоккее. За повторные нарушения с нанесением сопернику травмы будут налагаться длительные дисквалификации», — говорится в заявлении на сайте ВХЛ.