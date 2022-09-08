Миронов стал девятым игроком в истории московского «Динамо», сыгравшим 500 матчей за клуб

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

Этот матч стал 500-м для защитника и капитана московской команды Андрея Миронова. Он стал всего девятым игроком в истории бело-голубых, кому покорилось это достижение. Клубный рекорд принадлежит Сергею Вышедкевичу (642), следом располагаются Валерий Васильев и Зинэтула Билялетдинов. В восьмёрку лучших также входят Василий Первухин, Александр Мальцев, Алексей Трощинский, Виталий Давыдов и Олег Ореховский.

28-летний Миронов является членом сразу пяти символических клубов, а именно Клуба Станислава Петухова (350 и более матчей – 500), Клуба братьев Голиковых (100 и более очков – 117), Клуба Бориса Петелина (100+ матчей кряду в составе – 138, серия продолжается), Клуба Николая Поставнина (два полных сезона за клуб) и Клуба Олега Толмачёва (10 сезонов в клубе).