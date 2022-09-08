Алексей Кудашов — о победе над «Сочи»: я доволен самоотдачей игроков

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды в матче Континентальной хоккейной лиги над «Сочи». Игра завершилась со счётом 4:2.



«Сегодня тяжёлый день для всего нашего хоккея. Мы не должны никогда забыть команду, которая ушла от нас. 11 лет назад случилось большое горе. И надо всегда этих ребят помнить.



Всегда приятно играть в Сочи, особенно в это время года. Прекрасная атмосфера и за пределами арены, и на самой арене. Плюс мы ещё и выиграли. Я доволен самоотверженностью, самоотдачей игроков. Конечно, есть вещи, которые мы можем исправлять, делать их лучше, но команда у нас молодая, ей свойственно иногда совершать ошибки. Главное, что ребята стараются, среди них нет равнодушных, они бьются за каждый момент. И у них пока это получается», – приводит слова Кудашова пресс-служба «Сочи».



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 9 сентября в Санкт-Петербурге сыграет со СКА. «Сочи» примет «Барыс». Оба матча состоятся 9 сентября.

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