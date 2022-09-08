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Дамир Жафяров рассказал, в какие клубы НХЛ мог перейти

Дамир Жафяров рассказал, в какие клубы НХЛ мог перейти
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Российский нападающий СКА Дамир Жафяров высказался о возможности уехать играть в Национальную хоккейную лигу.

«Это и «Чикаго», и «Нэшвилл», мы со многими разговаривали. Но до такой конкретики, что вот приезжай — и будешь точно у нас играть, так и не дошло.

Мне предлагали попробовать, но было понятно, что шансов не так много. Я долго ждал и надеялся. Ведь всегда надо стремиться к чему‑то высокому. Но так и не дождался ничего конкретного. Поговорил с семьёй, решили, что на данный момент мне лучше остаться

У команд своё мнение насчёт игроков. Значит, «Чикаго» на тот момент меня в составе не видел. Ничего страшного. Карьера у каждого игрока по‑своему складывается», – приводит слова Жафярова «Матч ТВ».

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