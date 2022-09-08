Фетисов: без наших звёзд Кубок мира по хоккею не будет иметь ценность
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что российские хоккеисты должны принять участие в Кубке мира как отдельная сборная. Ранее СМИ сообщали, что депутат предлагал хоккеистам из России выступить на Кубке мира в составе сборной Европы.
«Меня эти ребята не правильно поняли — я сказал, что это может быть одним из вариантов. Но я уверен, что сборная России должна выступать сама по себе, быть самодостаточной. Без наших звёзд такого большого уровня турнир не будет иметь такую ценность», — цитирует слова Фетисова ТАСС.
Кубок мира по хоккею с шайбой основан в 1996 году, за это время разыгрывался трижды. Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в 2016 году обыграла в финале сборную Европы со счётом 3:1.
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