Президент «Аризоны»: у нас будут аншлаги на каждой игре

Президент и главный исполнительный директор «Аризоны Койотс» Ксавьер Гутьеррес заявил в среду корреспонденту ESPN Грегу Вышински, что ожидает аншлаги на всех своих домашних играх на «Маллет Арене» в городе Темпе, штат Аризона. Вместимость арены составляет 5 000 зрителей.

«Мы знаем, что билеты на каждую игру будут полностью распроданы. Мы могли бы полностью зарезервировать все места под владельцев абонементов, но мы хотим дать возможность увидеть игру тем болельщикам, кто не видел её ранее», — цитирует слова президента ESPN.

Напомним, «Аризона» с 2003 по 2022 годы выступала в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена», вмещающем порядка 16 000 зрителей. Ближайшие три сезона команда проведёт домашние игры на «Маллет Арене». По информации ESPN средняя стоимость билетов на матчи «Аризоны» в новом сезоне вырастет с $90 до $170.

Первую встречу на новой арене «койты» проведут 28 октября с «Виннипегом».