«Эдмонтон» обьявил о создании Зала славы игроков клуба

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» объявил о создании Зала славы для игроков, выступавших за клуб.
Зал славы станет ещё одним способом почтить память бывших игроков клуба. Он будет выполнен в виде почётного кольца для великих игроков «Ойлерз» всех времён. Имена этих игроков будут отображаться на кольце над уровнем ложи на домашней арене «Роджерс Плэйс».
«Зал славы призван отметить выдающийся вклад и заслуги перед хоккейным клубом «Эдмонтон Ойлерз» бывших членов организации. В Зал славы «Эдмонтон Ойлерз» могут входить игроки, тренеры, инструкторы, сотрудники, руководители или любые другие лица, чья роль или служба в организации с момента её основания в 1972 году признана выдающейся», — говорится в сообщении на официальном сайте команды.
3 ноября этого года состоится церемония чествования первой очереди Зала славы «Эдмонтон Ойлерз». В список игроков войдут Уэйн Гретцки, Грант Фюр, Эл Хэмилтон, Ярри Курри, Марк Мессье, Пол Коффи, Род Филлипс, Кевин Лоу, Глен Сазер и Гленн Андерсон.
Команда также планирует ежегодно отмечать бывших талантов, по возвращении этих игроков в Эдмонтон. Начиная с 2023 года болельщики будут решать, кто из игроков будет включён в Зал славы «Эдмонтон Ойлерз».
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