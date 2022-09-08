Штюцле — о новом контракте: для меня деньги не важны

20-летний немецкий нападающий клуба «Оттава Сенаторз» Тим Штюцле прокомментировал подписание с клубом нового восьмилетнего соглашения на общую сумму $66,8 млн ($ 8,35 млн в год).

«Очень здорово, что все наши ключевые игроки получили контракты. Для меня деньги не имеют значения, я просто хотел показать клубу, что желаю остаться здесь надолго и считаю это очень важным», — приводит слова нападающего The Score.

Напомним, в прошедшем сезоне-2021/2022 Тим Штюцле принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 58 очков, забросил 22 шайбы и отдал 36 результативных передач. Немецкий нападающий был задрафтован «Оттавой» в 2020 году в первом раунде под общим третьим номером. Всего в НХЛ на счету Штюцле 132 матча, в которых он забросил 34 шайбы и отдал 53 передачи, в сумме записав на свой счёт 87 очков.