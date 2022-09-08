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Пашков: «Авангард» играет с вратарской бригадой из двух вторых номеров

Пашков: «Авангард» играет с вратарской бригадой из двух вторых номеров
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Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о проблемах «Авангарда» на старте сезона-2022/2023 Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

«Много обсуждений вокруг слабого старта Омска. Честно говоря, меня три поражения «ястребов» в трёх матчах этого чемпионата не удивляют. Ещё летом говорил о том, что успехи «Авангарда» на предсезонных турнирах могут стать пирровыми, поскольку заретушируют внутренние проблемы команды. В принципе так и произошло.

Для меня стало загадкой, почему свою селекцию Омск начал с линии нападения, бросив большие деньги, например, на легионеров. На мой взгляд, это ошибка, ведь в первую очередь «Авангард» после ухода Грубеца, два года тянувшего команду, должен был закрывать вратарскую позицию. В итоге Омск умудрился войти в сезон с бригадой из двух вторых номеров — Галимов — Демченко. Так есть ли смысл удивляться такому старту?», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

Напомним, проигравший три матча подряд «Авангард» показал худший старт сезона с 1993 года.

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