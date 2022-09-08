Главный тренер «Нефтехимика»: вратарская позиция требует усиления

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в матче с ярославским «Локомотивом» 3:4 (0:2, 3:1, 0:1).

«Достойный матч. Поздравил команду. Мы сегодня сражались, могли взять очки, реализуй «5 на 3» и «5 на 4» в середине и ближе к концу третьего периода.



У Лещенко был хороший момент, но небольшая помарка в защите привела к четвёртой шайбе в наши ворота. Достойно сражались против сильного и классного соперника. Сделаем выводы и поедем дальше.



15 пропущенных шайб за три матча? С «Динамо» пропустили шесть – да, это крупный счёт, но в первой игре с ЦСКА мы немало забили, они – тоже, интересный матч. Много сил, много энергии у хоккеистов отняло.



Не секрет, что вратарская позиция требует усиления, но мы верим в наших ребят. Надеемся, что всё стабилизируется. Плюс у нас появились новички-защитники, которым также требуется время на адаптацию. Но по игре, несмотря на крупные счета, претензий нет.



Удаления? Эмоции перехлёстывают от избытка желания. Никто не хочет удаляться, установки на игру нарушать правила нет», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.