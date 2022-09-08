Бывший тренер «Авангарда» оценил, как изменилась команда после ухода Хартли

Заслуженный тренер России Сергей Герсонский рассказал об изменениях в игре омского «Авангарда» после ухода главного тренера Боба Хартли.

«Причин много, не одна и не две, связанные с заменой главного тренера. Игроки привыкают к новым требованиям – это первое. Второе – может быть, не такие жёсткие требования, какие были при Хартли. Игровая дисциплина не всегда выполняется. Особенно это касается количества удалений и розыгрыша большинства. Раньше много голов забивалось после бросков защитников и активной игры под воротами. Сейчас больше внизу разыгрывается для того, чтобы именно разыграть. Где-то, может быть, тренер не всегда жёстко требует то, что необходимо сделать. Но это на мой взгляд. Другой момент: количество блокированных бросков сократилось.



Игроки ушли – те, кто умел правильно и своевременно выбрать момент для блокирования. Вчера играли со СКА, остались втроём, и вновь прибывший игрок, словак (Кристиан Ярош. – Прим. «Чемпионата») побежал под шайбу, ему показали бросок, убрали под себя – и его как и не было. И последовал бросок с такой позиции, откуда поймать очень сложно.



Следующий момент – количество реализованных удалений. Это краеугольный камень (в игре со СКА. – Прим. «Чемпионата»): пропустили в меньшинстве – не забили в большинстве. Острота моментов несколько уменьшилась: проникающие атаки, выходы 1 в 0, выходы из угла – их практически не стало. Это на мой взгляд обывателя.



Да, мы, конечно, говорим, что вратарская линия несколько изменилась в качестве. Есть вратари, которые выручают. Есть вратари, которые необязательно выручают, но просто глупостей не делают. Этих «пенок» у «Авангарда» получилось много. Причём не всегда виноваты вратари – где-то неверные рикошеты, непонятные отскоки. Но это всё равно оказывает психологическое воздействие как на команду, так и на вратаря», – сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, «Авангард» проиграл все три матча на старте чемпионата.