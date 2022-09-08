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Бывший вратарь сборной России Бирюков: ВХЛ стала намного сильнее прошлогодней

Бывший вратарь сборной России Бирюков: ВХЛ стала намного сильнее прошлогодней
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Чемпион мира и главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков рассказал, как изменился уровень игры в ВХЛ.

«Она стала намного сильнее прошлогодней, тут дело в том, что из Европы игроки начали возвращаться в Россию. Думаю, что речь идёт примерно о 50 хоккеистах, выступавших ранее в клубах Чехии, Словакии, Словении и других стран и теперь пополнивших коллективы ВХЛ. Даже тренеры команд КХЛ отмечают, что уровень второго по силе турнира заметно вырос, команды подравнялись, «мясорубка» будет приличная! А сама структура чемпионата не поменялась, в ВХЛ сейчас 26 команд.

Кого я назову главными фаворитами турнира? Думаю, это «Лада», «Металлург» (Новокузнецк), «Югра», «Рубин», «Динамо» и «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга», — приводит слова тренера официальный сайт ВХЛ.

Михаил Бирюков провёл в регулярных чемпионатах КХЛ 253 матча и имеет коэффициент надёжности 2,57. Голкипер дважды становился чемпионом мира в составе сборной России. С 2021 года возглавляет клуб ВХЛ «Буран».

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