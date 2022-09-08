Да Коста: только я могу решать, где мне работать. Хочу зарабатывать в России

Легионер «Автомобилиста» Стефан Да Коста прокомментировал запрет некоторым иностранным хоккеистам на выступление в КХЛ и рассказал, почему не боится играть в России.
«Я знаю, что у некоторых игроков из Европы, которые вернулись из России, были проблемы. Но у меня вопрос так не стоял. Я — хозяин своей судьбы. Моя жизнь — мои решения. Только я могу решать, где мне работать. Если говорить о Польше, где я живу с семьёй, то мне с той стороны никто не чинил препятствия.
Почему некоторые легионеры покинули КХЛ? Я не могу залезть кому-то в голову и судить кого-то. Наверное, дело в том, что кто-то уважает обязательства, а кто-то — нет. По какой причине — другой вопрос. У меня был контракт с «Автомобилистом», и я его выполняю. Я хочу работать и зарабатывать в России», — приводит слова нападающего официальный сайт КХЛ.
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