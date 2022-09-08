Легионер КХЛ: всегда хотел играть в советский хоккей. Игра сборной СССР — искусство

Французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста выразил восхищение игрой сборной СССР и рассказал, как изменилась игра в КХЛ за последние годы.

«Если честно, то то, что было раньше, нравилось мне больше. Когда я ещё выступал за ЦСКА, везде были европейские площадки. На них можно было проявить своё мастерство и креатив. Я считаю, что большой лёд отсылает нас к классическому российскому хоккею, который тесно связан со сборной СССР. Там, конечно, есть тактика, но индивидуальные качества, техника выходит на первый план. Сейчас, с уменьшением площадок, игра упрощается. Роль игрока становится меньше, меньше возможности себя проявить — но при этом важно, как вы выглядите как команда. Мы видим больше забросов, игры в углах. Хоккей меняется.

С уменьшением площадок игра стала более жёсткой? Не думаю, что раньше этого не было. Если вы посмотрите матчи тех лет ЦСКА — СКА, ЦСКА — «Динамо» или СКА — «Динамо», то там физического влияния на игру не меньше. Потому что всё это были настоящие битвы. Размер площадки был неважен, все играли до последнего. Хоккей не стал более физическим, просто стало меньше свободы действий для креативных игроков.

Кто мне нравился из русских хоккеистов? Мне сложно выделить конкретные имена. Конечно, я знаю Михайлова, Ларионова и других легенд. Но скорее я запомнил командную игру сборной СССР. Само командное взаимодействие скорее было похоже на искусство. Всё было отточено до идеала: каждый пас, каждый бросок. Это засело во мне с самого детства. Это тот хоккей, в который я всегда хотел играть. Забросы, толчки — это не то, что меня будоражило. Я всегда стремился отдавать пасы, которые другие не видят.

Сергей Фёдоров — один из моих любимых игроков. У него было великолепное понимание игры. Конечно, человек с таким мышлением может стать большим тренером. Такое светлое мышление не может распространяться только на действия на льду. Будучи генменеджером ЦСКА, он практически каждый день находился на льду. Собирал центральных и делился с нами опытом, давал советы, как вставать на вбрасывания, как действовать в тех или иных ситуациях. Если вы посмотрите на центров, которые тогда были в ЦСКА, то все они великолепно играют на вбрасываниях: Андронов, Стась и другие. Всё это благодаря Фёдорову, который делился своим опытом и раскрывал мелочи», — цитирует слова нападающего официальный сайт КХЛ.