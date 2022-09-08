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Стоимость строительства новой арены в Новосибирке перевалила за 14 млрд рублей

Стоимость строительства новой арены в Новосибирке перевалила за 14 млрд рублей
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Как сообщает ТАСС, стоимость строительства ледового дворца спорта в Новосибирске выросла ещё на 1,4 млрд рублей с начала года. На текущий момент стоимость составляет 14,4 млрд рублей. Власти региона связывают это с удорожанием строительных материалов. Стоимость строительства уже увеличилась более чем на 30% от первоначальной.

Напомним, в августе этого года заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко потребовал проведения служебной проверки о причинах удорожания и отставания в темпах строительства, результаты которой до 15 сентября должны быть представлены в правительство.

По словам заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина, прокуратура проводит повторную проверку, в ходе которой планирует разобрать все нарушения.

«К сожалению, и подрядчики, и строительный контроль, и контроль со стороны соответствующих структур правительства Новосибирской области был недостаточен. Прокурор Новосибирской области всё это констатировал. Если мы увидим недостатки в строительстве, а мы их видим, то будем детально раскладывать в том числе финансовую составляющую: куда шли деньги, почему они в своё время не дошли, почему своевременно не были закуплены отдельные виды строительных материалов, тем более, что там такие возмутительные ситуации, как польская плитка при наличии российской плитки», — приводит слова Демешина ТАСС.

Планируется, что вместимость арены составит 10,5 тысяч зрителей.

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