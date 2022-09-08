Кожевников: десять матчей — минимум, чего заслужил игрок «Динамо» за фол на Танкове

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поддержал решение ВХЛ о дисквалификации форварда «Динамо СПб» Артёма Мальцева, нанёсшего тяжёлую травму нападающему «СКА-Нева» Кириллу Танкову.
«Десять матчей – это, наверное, минимум, чего заслужил игрок «Динамо». В такой близости к борту так играть ни в коем случае нельзя. Можно же было предположить, что соперник может упасть и удариться головой о борт? О чём думал игрок «Динамо»? Вообще, весьма странный эпизод, две команды из одного города, многие игроки друг с другом знакомы», — сказал Кожевников «Чемпионату».
Напомним, в матче регулярного чемпионата между «Динамо СПб» (Санкт-Петербург) — «СКА-Нева», состоявшемся 5 сентября, Мальцев грубо сыграл против нападающего Кирилла Танкова. Это нарушение квалифицировали как толчок на борт и удалили хоккеиста до конца встречи.
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