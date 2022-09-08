«Думал, это конец». Организатор Суперсерии-1972 рассказал об инциденте с милицией

Организатор Суперсерии 1972 года между сборными Канады и СССР Алан Иглсон поделился подробностями инцидента с милицией во время проведения серии.



На 13-й минуте третьего периода восьмого матча серии сборная Канады забросила шайбу команде СССР, сравняв счёт, но фонарь над воротами не зажгли. Иглсон встал с места на трибуне и толкнул локтем милиционера.



«Я думаю, что у них было около 1500 солдат на арене. Думаю, солдаты подумали, что я какой-то дурачок. Один хватает меня за шею, другой хватает меня за голову, и они меня хорошо бьют. Думал, это конец, как вдруг Пит Маховлич, который был на льду, перепрыгивает через борт и приближается ко мне. А другие парни, которые не вошли в состав, такие как Дэйл Тэллон, Билл Голдсуорти, Стэн Микита, Марсель Дионн, ссорятся с парнями из армии.



Они хватают меня, и Пит, огромный парень, несёт меня по льду. А я трясу кулаком в сторону судьи на воротах», – цитирует Иглсона Toronto Sun.



Напомним, по итогам серии канадцы выиграли четыре матча, СССР – три, ещё одна игра закончилась вничью.