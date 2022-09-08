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И. Воробьёв: у «Металлурга» нет авантюризма. Не идёт, и приходится из себя выдавливать

И. Воробьёв: у «Металлурга» нет авантюризма. Не идёт, и приходится из себя выдавливать
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв поделился мнением об игре клуба в матче с «Амуром» (4:5 ОТ) в рамках регулярного сезона Фонбет КХЛ.

«Снова проиграли, потеряли очки. Надо переламывать эту ситуацию. За счёт характера, за счёт работы. Почему не играл Хохлов? Он уже не играл последнюю игру в концовке. Замены в звеньях? Звено Зернова выглядит нормально, мы не хотели его менять. Есть проблемы в других звеньях, которые пока не дают того результата, который они давали в прошлом году.

Как улучшить игру в меньшинстве? Мы поменяли сегодня меньшинство, вернулись к тому, что делали в прошлом сезоне. Но пока это не дало результата. Откуда взялся авантюризм игроков? Это не авантюризм. Когда не идёт, оно не идёт, и тогда приходится из себя выдавливать», — сказал Воробьёв на пресс-конференции.

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