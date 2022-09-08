Старший тренер «Сочи» выделил проблемы в игре команды, которые необходимо решить

Старший тренер ХК «Сочи» Игорь Горбенко рассказал о переходе в клуб, а также о проблемах, которые необходимо решать в игре команды.



«Где застал звонок из ХК «Сочи»? Я работал в ХК «Видное», это новая команда НМХЛ. Меня попросили помочь в организации нового клуба, в построении тренировочного процесса. Плюс тренер всегда должен находиться в тонусе.



Сейчас прихожу в клуб, чьи задачи по итогам сезона объективно другие, нежели в предыдущих клубах – в ЦСКА, «Локомотиве» и «Ак Барсе»? Любая команда ставит задачу победить. Победить в каждом конкретном матче. Для этого мы и работаем. Это спорт, это наша жизнь. Желание побеждать – у каждого из нас в крови. Поэтому я с удовольствием принял предложение «Сочи», очень рад быть в команде, где много молодых талантливых ребят, которым смогу помочь развиваться и стать сильнее. В моих предыдущих командах тоже было много молодёжи, мне очень интересно быть рядом с такими ребятами. Они должны понимать, что только через правильное отношение всей команды к игре мы можем подняться наверх.



Какой будет круг обязанностей в тренерском штабе? Я только сегодня прилетел в Сочи, вечером буду встречаться с Андреем Викторовичем Назаровым, и мы всё обсудим. Успели до этого лишь коротко поговорить по телефону. Были знакомы до приезда в «Сочи»? Лично – нет. Но в хоккее мы все друг друга знаем, много раз встречались на льду. Рад, что теперь смогу узнать Андрея ближе и работать вместе с ним в одной команде.



Наверняка смотрел по телевизору игру «Сочи» с московским «Динамо»? Хорошая игра была, где «Сочи» мог рассчитывать на победу. Подвела реализация, не забили в большинстве. Две ошибки в первом периоде, когда шла потеря в средней зоне и когда не успевали сыграть на возврате, решили судьбу матча. Игра состоит из таких мелочей. Наша общая задача эти моменты исправить, чтобы минимизировать ошибки. При равной игре цена одной ошибки, одного неправильного действия слишком высока. Один бросок решает всё. Как, например, в седьмой игре плей-офф. Или ты наверху, или ты упал.



«Сочи» в трёх матчах пока не забивал в большинстве? Я уверен, что мы наладим игру в большинстве и будем забивать. Не понаслышке знаю, насколько сложно поставить игру в большинстве. Игру на вбрасываниях можно улучшить достаточно оперативно? Конечно. Мы будем улучшать этот компонент игры, понимая, насколько это важный элемент в современном хоккее. Но не забывайте, что в «Сочи» много молодых ребят, им нужно время, чтобы научиться правильно играть в стандартных ситуациях», — цитирует Горбенко пресс-служба клуба.

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