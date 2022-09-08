«Не посылайте нас и тренеров с трибун». Форвард «Магнитки» обратился к болельщикам клуба

Нападающий «Металлурга» Данила Юров подвёл итоги встречи с «Амуром» (4:5 ОТ) в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги.
«Хорошая игра была. Всё было в наших руках, контролировали ход игры и должны были выигрывать. Но не знаю, что происходит… Разберём ошибки, и, я думаю, у нас всё наладится. Просьба к болельщикам: не посылать нас, тренеров с трибун. Мы всё понимаем сами, надо войти в наше положение и поддерживать нас, а не так поступать.
У меня сегодня гол и результативный пас? В первом случае всё Фил Майе сделал – на Голди, Голди мне перевёл, защитник был в проигрышной позиции, я решил отдать. А гол… Просто Егор Яковлев набросил, и я сделал то, что просили тренеры с начала сборов нас, – идти на пятак. Так и сделал, шайба попала. Что происходит в концовках? Будем думать, разбирать видео. Всё наладится – ещё 64 игры. Мы через эти ошибки станем сильнее, я уверен», — сказал Юров на послематчевой пресс-конференции.
- 8 сентября 2022
-
21:08
-
20:50
-
20:37
-
20:09
-
20:03
-
19:58
-
19:49
-
19:27
-
19:12
-
18:28
-
17:40
-
17:30
-
16:53
-
16:17
-
15:45
-
15:30
-
15:09
-
14:33
-
14:01
-
13:43
-
13:09
-
12:43
-
12:30
-
12:13
-
11:53
-
11:43
-
11:30
-
11:21
-
11:08
-
10:48
-
10:25
-
10:11
-
09:49
-
09:18
-
08:52