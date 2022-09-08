«Не посылайте нас и тренеров с трибун». Форвард «Магнитки» обратился к болельщикам клуба

Нападающий «Металлурга» Данила Юров подвёл итоги встречи с «Амуром» (4:5 ОТ) в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги.



«Хорошая игра была. Всё было в наших руках, контролировали ход игры и должны были выигрывать. Но не знаю, что происходит… Разберём ошибки, и, я думаю, у нас всё наладится. Просьба к болельщикам: не посылать нас, тренеров с трибун. Мы всё понимаем сами, надо войти в наше положение и поддерживать нас, а не так поступать.



У меня сегодня гол и результативный пас? В первом случае всё Фил Майе сделал – на Голди, Голди мне перевёл, защитник был в проигрышной позиции, я решил отдать. А гол… Просто Егор Яковлев набросил, и я сделал то, что просили тренеры с начала сборов нас, – идти на пятак. Так и сделал, шайба попала. Что происходит в концовках? Будем думать, разбирать видео. Всё наладится – ещё 64 игры. Мы через эти ошибки станем сильнее, я уверен», — сказал Юров на послематчевой пресс-конференции.