«Трудно назвать это игрой». Знарок раскритиковал «Ак Барс» за матч с «Адмиралом»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1 ОТ) в первом домашнем матче регулярного сезона Фонбет КХЛ.



«Трудно назвать это игрой, столько нервов и сил потратили, когда можно было спокойно обыгрывать эту команду.



А что помешало спокойно обыграть? Не знаю, настрой, может быть, дисциплина. Играем, получая по шесть-восемь удалений за период, причём удаления никакие, ненужные. Чем можно объяснить столько удалений? Не знаю, может, в голове что-то у игроков.



А поменять это возможно? Стараемся, будем наказывать – у нас есть штрафы за ненужные удаления. Может быть, это воздействует, потому что я не могу объяснить, зачем человек в средней зоне просто бьёт в спину. Для чего, непонятно.



После игры с «Динамо» говорил, что не надо дёргаться, а сегодня в третьем периоде поменял почти все звенья? Нет, не все. Галимова поставил к Шипачёву и Кагарлицкому, а Тарасова – вниз, к Бурмистрову и Панюкову. Это не все звенья.



Я не знаю, что будет дальше, но игра эта меня не устраивает, как мы играем, меня не устраивает. Вы же видите разницу между матчем с ЦСКА и сегодняшней игрой», — цитирует Знарка официальный сайт «Ак Барса».