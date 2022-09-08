«Трудно назвать это игрой». Знарок раскритиковал «Ак Барс» за матч с «Адмиралом»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1 ОТ) в первом домашнем матче регулярного сезона Фонбет КХЛ.
«Трудно назвать это игрой, столько нервов и сил потратили, когда можно было спокойно обыгрывать эту команду.
А что помешало спокойно обыграть? Не знаю, настрой, может быть, дисциплина. Играем, получая по шесть-восемь удалений за период, причём удаления никакие, ненужные. Чем можно объяснить столько удалений? Не знаю, может, в голове что-то у игроков.
А поменять это возможно? Стараемся, будем наказывать – у нас есть штрафы за ненужные удаления. Может быть, это воздействует, потому что я не могу объяснить, зачем человек в средней зоне просто бьёт в спину. Для чего, непонятно.
После игры с «Динамо» говорил, что не надо дёргаться, а сегодня в третьем периоде поменял почти все звенья? Нет, не все. Галимова поставил к Шипачёву и Кагарлицкому, а Тарасова – вниз, к Бурмистрову и Панюкову. Это не все звенья.
Я не знаю, что будет дальше, но игра эта меня не устраивает, как мы играем, меня не устраивает. Вы же видите разницу между матчем с ЦСКА и сегодняшней игрой», — цитирует Знарка официальный сайт «Ак Барса».
- 8 сентября 2022
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