Шипачёв: после ЦСКА подумали, что всех будем так обыгрывать. «Адмирал» мог победить

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв поделился мнением о матче с «Адмиралом» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате Фонбет Континентальной хоккейной лиги.
«Тяжёлая игра получилась – ребята из той команды в средней зоне хорошо выставились, там такой огород был приличный. У нас немножко не получалось проходить среднюю зону, но и в большинстве нам нужно голы забивать, конечно. Пока не идёт шайба, но будем работать. Хорошо, что два очка взяли, даже при плохой игре два очка – это два очка.
Наверное, мы вышли не так настроенными. После ЦСКА подумали, что все команды будем так обыгрывать. Там сложилось удачно, забили голы, а здесь не забили. У ребят из «Адмирала» не знаю сколько блокшотов было, они всё на себя ловили и пластались. Они заслуженно взяли это очко, и хорошо, что мы забили в конце овертайма, – непонятно, что бы там было дальше.
«Адмирал» удивил? Организованная команда, которая здорово играет в средней зоне, на контратаках убегает. У них и «один в ноль» был момент, они могли выиграть сегодня.
Впервые забросил за «Ак Барс», давило ли отсутствие голов? В принципе, была рабочая обстановка, мы создавали моменты, я старался передачи отдавать. Не всё зависит от меня, но понятно, что копаешься в себе, потому что ребята в команде все хорошие, играем с мастерами. В первую очередь я сам должен работать лучше, чтобы команда и пятёрка наша забивала больше.
Долго думал, бросать ли перед сиреной? Там оставалось чуть-чуть времени, я думал, что Галей (Станислав Галиев. – Прим. «Чемпионата») будет бросать, а он отдал мне назад. Когда делал передачу, знал, что остаётся секунд 15, примерно понимал, что надо пробовать. Воронок (Дмитрий Воронков. – Прим. «Чемпионата») здорово закрыл вратаря, решил бросить, попал – попал, нет – нет. Так бы ещё ковырялись по буллитам, а сейчас мы уже в раздевалке», — цитирует Шипачёва официальный сайт клуба.
- 8 сентября 2022
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