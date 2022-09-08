НХЛ выступила с заявлением в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II

Национальная хоккейная лига выступила с заявлением по поводу смерти королевы Великобритании Елизаветы II.



«Национальная хоккейная лига скорбит о кончине и отмечает замечательную жизнь королевы Елизаветы II. Она занимала особое место в сердцах канадцев и во время своего 70-летнего правления памятным образом была связана с нашей игрой», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.



Отметим, что Елизавета II скончалась сегодня, 8 сентября, в возрасте 96 лет. В 2002 году она совершила символическое вбрасывание шайбы перед игрой между «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс» в Ванкувере. Новым королём Великобритании стал сын Елизаветы — Карл III (Чарльз), ожидавший своей очереди на престол 64 года.