Ларионов — о 7:3 с «Автомобилистом»: игра была фантастическая, приятно смотреть

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ с «Автомобилистом» (7:3).



«Сегодня было много моментов, когда игра висела на волоске. Приятно, что наши хоккеисты играют весело и задорно. Соперник был серьёзный, опытная команда с сильным вратарём. У нас не было другого пути, кроме как играть быстро и агрессивно. Также на первом плане перед игрой была задача сыграть дисциплинированно. В целом игра сегодня была фантастическая, в которую приятно играть и, наверное, которую ещё приятнее смотреть.



Эмоции после шестой заброшенной шайбы со стороны соперника? Это закон хоккея. У меня такого в карьере было очень много, когда команда, крупно проигрывая, начинает хулиганить. Я понимаю эмоции игроков «Автомобилиста», это нормальная реакция. В концовке игры мы практически играли в два звена, оставив на скамейке звено Кручинина и Ларионова-младшего. Нельзя добивать соперника. Нужно проявлять уважение. Эйфории никакой от побед нет, мы только в начале пути», — цитирует Ларионова официальный сайт КХЛ.