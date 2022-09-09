Капитан «Северстали» — о публикации зарплат в СМИ: мы не лезем друг другу в карман

Капитан «Северстали» Егор Морозов прокомментировал появление в СМИ зарплатной ведомости клуба.

«Нам никак не мешают различные публикации СМИ. У нас дружная команда, мы – один коллектив. Мы не смотрим друг другу в карман. Мы работаем на команду, на своё имя. Будет успешна команда, будем успешны мы. Мы делаем одно дело. У нас всё хорошо», — приводит слова нападающего официальный сайт «Северстали».

По данным СМИ самый дорогой игрок «Северстали» — вратарь Владислав Подъяпольский, который зарабатывает 32 млн рублей в год и не входит даже в 100 самых дорогих хоккеистов лиги. Зарплата капитана Егора Морозова составляет 15 млн рублей в год.

Ранее главный тренер команды Андрей Разин посетовал на скромный бюджет клуба и невозможность приобрести дорогостоящего центрального нападающего.