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Капитан «Северстали» — о публикации зарплат в СМИ: мы не лезем друг другу в карман

Капитан «Северстали» — о публикации зарплат в СМИ: мы не лезем друг другу в карман
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Капитан «Северстали» Егор Морозов прокомментировал появление в СМИ зарплатной ведомости клуба.

«Нам никак не мешают различные публикации СМИ. У нас дружная команда, мы – один коллектив. Мы не смотрим друг другу в карман. Мы работаем на команду, на своё имя. Будет успешна команда, будем успешны мы. Мы делаем одно дело. У нас всё хорошо», — приводит слова нападающего официальный сайт «Северстали».

По данным СМИ самый дорогой игрок «Северстали» — вратарь Владислав Подъяпольский, который зарабатывает 32 млн рублей в год и не входит даже в 100 самых дорогих хоккеистов лиги. Зарплата капитана Егора Морозова составляет 15 млн рублей в год.

Ранее главный тренер команды Андрей Разин посетовал на скромный бюджет клуба и невозможность приобрести дорогостоящего центрального нападающего.

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