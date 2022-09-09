Экс-форвард «Нефтехимика» рассказал о первых впечатлениях от игры в ВХЛ за «Югру»

Нападающий «Югры» Ильдар Шиксатдаров рассказал о переходе в клуб ВХЛ, а также о выступлении в чемпионате Словакии.



«Прошлый сезон у меня получился скомканным. Сначала расстались с „Нефтехимиком“, потом несколько матчей провёл в „Северстали“, а вторую половину чемпионата завершал в „Витязе“. Из-за пандемии и Олимпиады чемпионат КХЛ завершился раньше сроков, поэтому к весне появилось время сыграть в словацкой лиге.



Летом надеялся подписать контракт в КХЛ, но все варианты не срослись. В этот момент на моего агента вышел генеральный менеджер „Югры“ Сергей Гусев. Пару-тройку дней подумал — и принял решение.



Почему были сомнения? Всё-таки хотелось остаться в КХЛ. Но „Югра“ — это топ-клуб ВХЛ, а организация здесь уровня КХЛ. Убедился в этом в первые же дни, так что ни о чём не жалею.



Интерес со стороны КХЛ снизил отъезд в Словакию? Нет, не сказал бы. Наоборот, чемпионат Словакии меня приятно удивил, отличные скорости, много мастеров. „Слован“ и „Зволен“ точно не были бы статистами в КХЛ. В „Липтовски Микулаш“, мне кажется, удалось себя проявить, шёл по графику одно очко за игру. В общем время в Словакии точно не потерял. Но сейчас все мысли уже не о прошлом, а о будущем — о России и „Югре“.



С тренерским штабом „Югры“ был знаком? Нет, с Эдуардом Занковцом и его помощниками познакомился только в Ханты-Мансийске. Здесь отличные тренировки, разнообразные, интенсивные. Есть все возможности расти и себя проявлять.



С кем в звене играю? С молодыми ребятами — центрфорвардом Козловым и Осиповым. Стараемся играть быстро и агрессивно. Кстати, знаю, что в Югре отличная молодёжная школа, молодые растут, их всё время вызывают в сборные России. Так что конкуренция чувствуется.



Пока провёл один матч. Обратил внимание на скорости, они здесь такие же высокие, как в КХЛ. Особенно на нашей площадке в Ханты-Мансийске, которая, как понял, с этого сезона перешла на канадский формат. Может, в ВХЛ не так много мастерства, как в КХЛ, но уровень очень хороший.



Уже понял, что „Югра“ — клуб максималистов, здесь все нацеливаются только на чемпионский результат. Надеюсь, вместе с командой его и покажем. Только после этого можно будет вернуться в КХЛ», — цитирует Шиксатдарова Russia-Hockey.ru.