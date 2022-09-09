«Не надо искать грязь там, где её нет!» Разин — о публикации зарплат «Северстали» в СМИ

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин отреагировал на появление в СМИ зарплатной ведомости клуба.
«Хочется сказать СМИ: не надо раскачивать лодку. Не надо искать грязь там, где её нет. Я уже пятый сезон в «Северстали». Последние два года у нас фактически один и тот же сложившийся костяк. Очень сложно раскачать нашу команду.
Планируется ли подписание нового игрока? Мы постоянно ищем варианты для усиления, в том числе и легионера. Этот процесс будет идти до 27 декабря», — приводит слова тренера официальный сайт «Северстали».
Ранее Разин отмечал скромный бюджет «Северстали» и говорил о недостатке качественных центральных нападающих в команде.
Сегодня, 9 сентября, череповецкий клуб проведёт первый домашний матч с ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск.
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