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Бывший игрок «Вашингтона» объявил о завершении карьеры

Бывший игрок «Вашингтона» объявил о завершении карьеры
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Экс-нападающий «Вашингтона» Мэтью Перро объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает Tvasports.ca.

34- летний канадский нападающий на драфте НХЛ 2006 года был выбран клубом «Вашингтон Кэпиталз» в шестом раунде под общим 177-м номером. За столичный клуб форвард провёл четыре сезона. Также в Национальной хоккейной лиге выступал за клубы «Анахайм Дакс», «Виннипег Джетс» и «Монреаль Канадиенс».

Всего на счету канадца в регулярных чемпионатах НХЛ 708 матчей, в которых он набрал 352 очка, забил 143 гола и отдал 209 результативных передач. В плей-офф Перро принял участие в 51 игре и набрал 16 очков (5+11).

13 января 2015 года, выступая за «Виннипег», канадец оформил покер в домашнем матче с командой «Флорида Пантерз», где хозяева победили со счётом 8:2.

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