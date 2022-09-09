Бывший игрок «Вашингтона» объявил о завершении карьеры

Экс-нападающий «Вашингтона» Мэтью Перро объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает Tvasports.ca.
34- летний канадский нападающий на драфте НХЛ 2006 года был выбран клубом «Вашингтон Кэпиталз» в шестом раунде под общим 177-м номером. За столичный клуб форвард провёл четыре сезона. Также в Национальной хоккейной лиге выступал за клубы «Анахайм Дакс», «Виннипег Джетс» и «Монреаль Канадиенс».
Всего на счету канадца в регулярных чемпионатах НХЛ 708 матчей, в которых он набрал 352 очка, забил 143 гола и отдал 209 результативных передач. В плей-офф Перро принял участие в 51 игре и набрал 16 очков (5+11).
13 января 2015 года, выступая за «Виннипег», канадец оформил покер в домашнем матче с командой «Флорида Пантерз», где хозяева победили со счётом 8:2.
- 9 сентября 2022
-
12:20
-
12:10
-
11:54
-
11:05
-
10:38
-
10:35
-
10:30
-
10:03
-
09:48
-
09:41
-
09:00
-
08:49
-
08:45
-
08:29
-
08:10
-
00:00
- 8 сентября 2022
-
23:47
-
23:25
-
23:11
-
23:03
-
22:53
-
22:39
-
22:15
-
22:03
-
21:49
-
21:08
-
20:50
-
20:37
-
20:09
-
20:03
-
19:58
-
19:49
-
19:27
-
19:12
-
18:28