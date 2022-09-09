Плющев: кто-то хочет играть в хоккей, как «Ливерпуль», но у футболистов своя свадьба

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о старте сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги, а также о сравнении футбольной и хоккейной команды.



«Какое впечатление произвёл старт чемпионата КХЛ? Неоднозначное, но удивило очень многое. Особенно старт претендентов на Кубок Гагарина — не мнимых, а реальных. Показывают они невзрачную игру.



Надо полагать, всё, что сейчас происходит, связано с предсезонной подготовкой. Я не знаю, какой крен взяли наши тренеры, которые как бы проповедуют заокеанский хоккей. Но на самом деле от аналогов он далёк. Да, многие хотят ориентироваться на энхаэловцев, но НХЛ — это сильнейшая лига в мире, где собраны лучшие игроки, которые где-то умеют сами себя готовить к сезону.



А мы не умеем? Нет, только поддерживать определённую форму. Знаю, что многие ребята летом занимаются самостоятельно, но не более. Оттачивать всё нужно на «предсезонке»… Сейчас смотрю матчи, и у 90 процентов команд большинство вообще никак. Спрашивается, а что вы тогда делали летом? Или вот господин Назаров даёт интервью: «Я виноват в поражении команды». Конечно, ты! А кто же ещё?



Красивые лозунги у нас любят. После матча с «Барысом» наставник СКА Роман Ротенберг сравнил свою команду с футбольным «Ливерпулем»? Не знаю, у нас почему-то хоккеистов начали сравнивать с футболистами. Я, конечно, понимаю, что нам теперь можно рассчитывать только на бразильцев в хоккее. Скандинавов всех затрясло, и они не хотят своим комфортом у себя на родине жертвовать. В принципе, это их право. Но вопрос в другом — кто-то хочет играть в хоккей как бразильцы, кто-то — как «Ливерпуль». Я бы предпочёл, чтобы ЦСКА играл как ЦСКА 70-х годов. И так же «Спартак», и московское «Динамо». А чего сравнивать с футболистами? У них своя свадьба, в хоккее — своя», — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».