СКА — «Динамо» Москва: кто потерпит первое поражение в сезоне?

Сегодня, 9 сентября, в рамках регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги встретятся санкт-петербургский СКА и московское «Динамо». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец», начало — в 19:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Обе команды удачно стартовали в текущем сезоне. Армейцы в первых трёх встречах обыграли «Салават Юлаев» (3:2, ОТ), «Барыс» (3:1) и «Авангард» (4:1). «Динамо» оказалось сильнее «Ак Барса» (2:0), «Нефтехимика» (6:1) и «Сочи» (4:2).
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто потерпит первое поражение в сезоне — СКА или «Динамо»?
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
В настоящий момент клубы делят первое место в Западной конференции после трёх сыгранных встреч.
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