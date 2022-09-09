Источник: Федотов может подписать контракт с ЦСКА и быть обменянным в СКА

Российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов, в настоящий момент проходящий военную службу, может подписать контракт с ЦСКА и быть обменянным в СКА, сообщает «Матч ТВ».



Отмечается, что существует предварительная договорённость, по которой ЦСКА подпишет контракт с вратарём сроком на несколько лет, а затем сразу обменяет его в СКА на голкипера Александра Самонова. Для того, чтобы сделка состоялась, «Филадельфия Флайерз» должна заморозить контракт Федотова, чтобы он был свободен для подписания контракта в КХЛ.



«Если Федотов не приедет в тренировочный лагерь «Филадельфии», который открывается 21 сентября, то контракт с ним заморозят или разорвут. При этом Иван уже получил подписной бонус, который выплачивается в течение 15 дней после подписания контракта. Это $ 92,5 тыс. В принципе менеджмент «Филли» может попросить, чтобы Федотов эти деньги вернул.



Сейчас Ивану 25 лет, и в следующем году права на него в НХЛ ещё будут принадлежать «Филадельфии». Есть теоретическая вероятность, что «лётчики» могут не разрывать контракт с Федотовым, а отправить его в АХЛ по двустороннему контракту. В итоге клуб заплатит ему $ 70 тыс. за год плюс $ 92,5 тыс. как бонус. И дальше можно просто сидеть, ждать, когда вратарь освободится от армии, чтобы забрать его к себе.



Но проблема в том, что однолетний контракт закончится через год. И тогда Федотов может сказать: «Спасибо большое, что заплатили мне 10 миллионов рублей (если перевести по курсу). Это хорошие деньги за службу в армии, но продлевать контракт с «Филадельфией» я не стану. Я пошёл играть в России.



«Филадельфия» прекрасно понимает риски. Да, можно уже сейчас заочно подписать контракт на сезон-2023/2024. За год до окончания старого договора подписывались многие игроки НХЛ. Но захотят ли этого «лётчики»?», — сообщается в материале.