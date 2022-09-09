Кудашов о своей карьере игрока: в двухтысячных летали на военном самолёте с дыркой в борту

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов вспомнил несколько историй из своей карьеры игрока.

«И времени не хватит, чтобы живописать, что было у нас в двухтысячных годах. Хоккейная форма — стали уже закупаться нормальными вариантами. Но даже речи не шло о том, что можно получить клюшку или амуницию, изготовленную специально под тебя.

Отели — их просто по стране не было. Я могу в каждом городе назвать гостиницы, где мы жили. Они до сих пор стоят, но сильно устарели. Их уже отремонтировали, но по уровню они очень сильно уступали нынешним.

Самолёты — везло тем, кто летал чартерами, потому что многие добирались обычными рейсами. Мы, например, летали на военном самолёте. И один раз, помню, садились в него, а в борту увидели дырку. Когда мы приземлялись, в ночи сидели два грузчика и неспеша разгружали багаж.

Однажды мы вылетали из Новокузнецка. Холод был страшный. В аэропорту должны были обработать самолёт незамерзающей жидкостью. А оказалось, что местные мужики её всю продали. И мы долго сидели в аэропорту, чтобы наш самолёт из ледышки вернули в нормальное состояние. Такие истории происходили постоянно, и добраться из точки «А» в точку «Б» было настоящим приключением. Правда, в чемпионате Суперлиги было не так много матчей. Мы проводили два через день, потом два дня паузы — и отправлялись на выезд. Мы к такому графику приспосабливались и трудностей не замечали.

На самом деле, хорошие времена были. Вспоминаешь с романтикой. Хотя питание, проживание по сравнению с КХЛ не выдерживало никакой критики. Вспомните, какими были стадионы. Нигде не было нормальных арен. Первая появилась, кажется, в Подольске. С начала двухтысячных запустили арены в Санкт-Петербурге, Ярославле. А вообще лучшими считались «Лужники», — цитирует Кудашова официальный сайт КХЛ.

Кудашов начинал профессиональную карьеру хоккеиста в 1986 году, выступая за «Кристалл» из Электростали. В мае 2012 года Кудашов завершил игровую карьеру и стал тренером мытищинского «Атланта».