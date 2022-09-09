Крикунов: Воробьёв – опытный и сильный тренер, а игроки «Металлурга» – как сытые коты

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился мнением об игре магнитогорского «Металлурга» на старте чемпионата КХЛ.
«Конечно, в «Металлурге» есть вопросы к тренеру по защитникам, раз команда столько пропускает и так слабо играет в меньшинстве. Но игроки – как сытые коты, не могут ни бегать, ни обороняться нормально. Надо бороться в каждом эпизоде, это же регулярный чемпионат, а не товарищеская игра. Пахать, вкалывать, набирать очки.
Илья Воробьёв – опытный и сильный тренер. Хоккеисты должны отрабатывать свои контракты, выполнять тренерскую установку. У них же в контрактах не написано, что можно дурака на льду валять. В Магнитогорске хорошая команда, квалифицированные ребята, все всё знают и умеют. Их же не надо, как маленьких, заставлять биться. Разумеется, нужно единство тренерского штаба. Помощники Воробьёва должны активно включаться в работу и тщательнее помогать главному тренеру», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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