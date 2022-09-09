Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Динамо». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов: Воробьёв – опытный и сильный тренер, а игроки «Металлурга» – как сытые коты

Крикунов: Воробьёв – опытный и сильный тренер, а игроки «Металлурга» – как сытые коты
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился мнением об игре магнитогорского «Металлурга» на старте чемпионата КХЛ.

«Конечно, в «Металлурге» есть вопросы к тренеру по защитникам, раз команда столько пропускает и так слабо играет в меньшинстве. Но игроки – как сытые коты, не могут ни бегать, ни обороняться нормально. Надо бороться в каждом эпизоде, это же регулярный чемпионат, а не товарищеская игра. Пахать, вкалывать, набирать очки.

Илья Воробьёв – опытный и сильный тренер. Хоккеисты должны отрабатывать свои контракты, выполнять тренерскую установку. У них же в контрактах не написано, что можно дурака на льду валять. В Магнитогорске хорошая команда, квалифицированные ребята, все всё знают и умеют. Их же не надо, как маленьких, заставлять биться. Разумеется, нужно единство тренерского штаба. Помощники Воробьёва должны активно включаться в работу и тщательнее помогать главному тренеру», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Проседает меньшинство и проблемы с защитой. Почему «Магнитка» буксует на старте? Проседает меньшинство и проблемы с защитой. Почему «Магнитка» буксует на старте?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022