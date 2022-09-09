Крикунов – об «Авангарде»: сказал Микульчуку: возьмите и тряханите игроков! Дурака валяют
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился мнением о неудачном старте омского «Авангарда» в Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
«Я был на матче «Авангарда» в Минске с местным «Динамо». Позвонил после матча Олегу Микульчику (старший тренер «Авангарда» — Прим. «Чемпионата») и сказал: вы возьмите игроков за шиворот и тряханите! Они же дурака валяют. Просто катаются, как получится. Ёлки-палки, надо же играть, работать. Да, игр много, но неизвестно, как потом пойдёт. Сейчас привыкнут проигрывать, так и пойдёт», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, омский клуб проиграл все три проведённых им матча чемпионата, что является худшим стартом сезона для «Авангарда» с 1993 года.
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