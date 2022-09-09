Кудашов — об игроках «Динамо»: многие сами не понимают, что они — хорошие игроки

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о тонкостях руководства столичной командой.
«Просто вижу цель, и мы к ней идём. За годы это не стало рутиной. Это очень интересная работа, особенно в этом году, потому что будет очень много матчей. Надо готовить более длинную лавку, но у нас это есть. И нужно этих ребят выводить на новый уровень — в первую очередь в психологическом плане. Многие даже сами не понимают, что они хорошие игроки и ничем не уступают другим. Возможно, им нужно время, чтобы распустить крылья, расправить плечи. И надо поставить команду на победные рельсы.
Я много общаюсь с Владимиром Владимировичем Юрзиновым, да и со всеми динамовцами. От профессионалов — полная поддержка, и я знаю, что мы делаем правильные вещи. И мы будем продолжать дальше делать их, идя по этому пути. Мне важно, чтобы после меня не осталось никакой выжженной земли. Чтобы, наоборот, рос цветник игроков. Не скупать их друг у друга, а растить самим», — цитирует главного тренера официальный сайт КХЛ.
Напомним, Кудашов был назначен главным тренером московского «Динамо» 13 апреля 2021 года.
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