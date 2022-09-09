Кожевников: «Сочи» нужно время. У Назарова молодая команда с азартом и своим стилем

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о старте хоккейного клуба «Сочи» в регулярном сезоне Фонбет Континентальной хоккейной лиги.



«Сочи» нужно время, надо хотя бы матчей 10 сыграть, а потом уже смотреть и делать какие-то выводы. У Андрея Назарова молодая команда, с азартом, со своим стилем. Вратарям пора бы прибавлять, а усилить вратарскую позицию сейчас некем, рынок пустой. В этом вся и проблема. Посмотрим, сейчас не вижу причин для какой-то паники», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Напомним, после трёх встреч в активе сочинцев нет набранных баллов. Подопечные Андрея Назарова уступили «Сибири» (0:2), «Адмиралу» (1:4) и московскому «Динамо» (2:4). В следующем матче «Сочи» сыграет с «Барысом» (9 сентября, 19:30 мск).

Новость по теме Старший тренер «Сочи» выделил проблемы в игре команды, которые необходимо решить