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ЦСКА опроверг информацию о подписании контракта с Федотовым

ЦСКА опроверг информацию о подписании контракта с Федотовым
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Хоккейный клуб ЦСКА выступил с заявлением по поводу появившихся в СМИ сообщений о подписании контракта с бывшим вратарём клуба Иваном Федотовым.

«В связи с появлением большого количества недостоверных, непроверенных и ложных информационных сообщений, ЦСКА в очередной раз хотел бы довести до сведения журналистов и болельщиков информацию о том, что хоккейный клуб не вёл и не ведет переговоров ни о контракте с голкипером Иваном Федотовым, который несёт службу в вооруженных силах Российской Федерации, ни об обмене прав на него с другими клубами КХЛ.

Мы просим журналистов перестать спекулировать и хайповать на некорректном освещении ситуации, сложившейся вокруг Ивана», — говорится в сообщении официального телеграм-канала ЦСКА.

Напомним, ранее СМИ сообщали о возможном подписании контракта между Федотовым и ЦСКА и последующим обмене голкипера в СКА.

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Источник: Федотов может подписать контракт с ЦСКА и быть обменянным в СКА
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