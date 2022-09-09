ЦСКА опроверг информацию о подписании контракта с Федотовым

Хоккейный клуб ЦСКА выступил с заявлением по поводу появившихся в СМИ сообщений о подписании контракта с бывшим вратарём клуба Иваном Федотовым.
«В связи с появлением большого количества недостоверных, непроверенных и ложных информационных сообщений, ЦСКА в очередной раз хотел бы довести до сведения журналистов и болельщиков информацию о том, что хоккейный клуб не вёл и не ведет переговоров ни о контракте с голкипером Иваном Федотовым, который несёт службу в вооруженных силах Российской Федерации, ни об обмене прав на него с другими клубами КХЛ.
Мы просим журналистов перестать спекулировать и хайповать на некорректном освещении ситуации, сложившейся вокруг Ивана», — говорится в сообщении официального телеграм-канала ЦСКА.
Напомним, ранее СМИ сообщали о возможном подписании контракта между Федотовым и ЦСКА и последующим обмене голкипера в СКА.
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