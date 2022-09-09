Американский журналист заявил, что Овечкин станет лучшим снайпером нового сезона НХЛ

Североамериканский журналист Брайтон Джей Уилсон на своей странице в «Твиттере» опубликовал пост с предсказаниями победителей в личных наградах среди игроков Национальной хоккейной лиги на будущий сезон.

Так, по мнению обозревателя, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин станет обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза, ежегодно вручаемого лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. «Арт Росс Трофи», которым награждают лучшего бомбардира регулярки, отдадут капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду. Канадец, по мнению Уилсона, также выиграет «Харт Трофи», вручаемый самому ценному игроку чемпионата.

Лучшим вратарём станет голкипер «Даллас Старз» Джейк Эттингер, лучшим защитником — игрок обороны «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман. Нападающий «Анахайм Дакс» Мэйсон Мактавиш выиграет «Колдер Трофи», вручаемый лучшему новичку лиги.