Третьяк и Дацюк заложили первый камень в основание второй очереди «Дацюк-Арены»

На «Дацюк-Арене» в Екатеринбурге заложен камень в основание будущей второй очереди, сообщает официальный сайт губернатора Свердловской области.
Это сделали президент ФХР Владислав Третьяк и олимпийский чемпион Павел Дацюк. Кроме того, в мероприятии также поучаствовали полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Глава области также рассказал, что более 2,7 тыс. детей получат возможность заниматься спортом в комплексе. Само здание арены построят на грант 100 млн рублей. Проект объекта подготовят до конца 2022 года. На первый квартал 2023 года запланировано начало его строительства.
Фото: «Форум-групп»
Фото: «Форум-групп»
Фото: «Форум-групп»
Общая площадь комплекса составит 8,5 тыс. квадратных метров. Ледовая площадка будет расположена на втором этаже. Спортсмены смогут проживать в здании во время турниров в общежитии, рассчитанном на 120 человек.
Напомним, первую очередь «Дацюк-Арены» открыли шесть лет назад — в 2016-м.
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