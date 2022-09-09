Третьяк и Дацюк заложили первый камень в основание второй очереди «Дацюк-Арены»

На «Дацюк-Арене» в Екатеринбурге заложен камень в основание будущей второй очереди, сообщает официальный сайт губернатора Свердловской области.



Это сделали президент ФХР Владислав Третьяк и олимпийский чемпион Павел Дацюк. Кроме того, в мероприятии также поучаствовали полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Глава области также рассказал, что более 2,7 тыс. детей получат возможность заниматься спортом в комплексе. Само здание арены построят на грант 100 млн рублей. Проект объекта подготовят до конца 2022 года. На первый квартал 2023 года запланировано начало его строительства.

Фото: «Форум-групп»

Фото: «Форум-групп»

Фото: «Форум-групп»

Общая площадь комплекса составит 8,5 тыс. квадратных метров. Ледовая площадка будет расположена на втором этаже. Спортсмены смогут проживать в здании во время турниров в общежитии, рассчитанном на 120 человек.



Напомним, первую очередь «Дацюк-Арены» открыли шесть лет назад — в 2016-м.