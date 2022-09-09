«Слава богу, живой!» Р. Ротенберг показал фото травмированного Танкова после операции

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале выложил фотографию травмированного форварда системы клуба Кирилла Танкова. Ранее нападающий перенёс операцию, которая прошла успешно.

«Слава богу, живой.



Будем играть за тебя и за тех пацанов, кто на травме!» — говорится в сообщении.

Напомним, 5 сентября в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги встречались «Динамо» (Санкт-Петербург) — «СКА-Нева». В одном из эпизодов встречи защитник динамовцев команды Артём Мальцев толкнул Танкова на борт, в результате чего нападающий системы СКА получил травму и покинул площадку на носилках. Отмечалось, что хоккеист гостевой команды может пропустить год из-за перелома шейного позвонка.