«Слава богу, живой!» Р. Ротенберг показал фото травмированного Танкова после операции
Поделиться
Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале выложил фотографию травмированного форварда системы клуба Кирилла Танкова. Ранее нападающий перенёс операцию, которая прошла успешно.
«Слава богу, живой.
Будем играть за тебя и за тех пацанов, кто на травме!» — говорится в сообщении.
Напомним, 5 сентября в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги встречались «Динамо» (Санкт-Петербург) — «СКА-Нева». В одном из эпизодов встречи защитник динамовцев команды Артём Мальцев толкнул Танкова на борт, в результате чего нападающий системы СКА получил травму и покинул площадку на носилках. Отмечалось, что хоккеист гостевой команды может пропустить год из-за перелома шейного позвонка.
Комментарии
- 9 сентября 2022
-
18:01
-
17:28
-
17:21
-
16:58
-
16:35
-
16:26
-
15:55
-
15:32
-
14:54
-
14:45
-
14:39
-
14:00
-
13:50
-
13:41
-
13:36
-
13:01
-
12:57
-
12:20
-
12:10
-
11:54
-
11:05
-
10:38
-
10:35
-
10:30
-
10:03
-
09:48
-
09:41
-
09:00
-
08:49
-
08:45
-
08:29
-
08:10
-
00:00
- 8 сентября 2022
-
23:47
-
23:25
Партнерский контент