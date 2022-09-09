Овечкин провёл ледовую тренировку после отъезда из России

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уже провёл тренировки на льду после возвращения в Северную Америку, сообщает телеграм-канал «Канал НХЛ» со ссылкой на пресс-службу «столичных».



Отметим, что старт тренировочного лагеря «Кэпиталз» запланирован на 22 сентября.

Напомним, прошлым летом 2021 года российский нападающий заключил новый, пятилетний контракт с «Вашингтоном» на общую сумму $ 47,5 млн. В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин принял участие в 77 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач при общем показателе полезности «+8». Кроме того, россиянин сыграл в шести матчах плей-офф, набрав 6 (1+5) очков.

Новость по теме Американский журналист заявил, что Овечкин станет лучшим снайпером нового сезона НХЛ