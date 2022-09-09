Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Динамо». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» одержала третью победу, обыграв «Куньлунь». Шаров и Мёрфи оформили по дублю

«Сибирь» одержала третью победу, обыграв «Куньлунь». Шаров и Мёрфи оформили по дублю
Комментарии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала китайский «Куньлунь Ред Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2022, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Шаров (Сетдиков, Бек) – 14:24 (5x4)   2:0 Мёрфи (Бек, Бутузов) – 29:27 (5x3)   3:0 Мёрфи (Шаров) – 47:27 (5x4)   4:0 Шаров (Сетдиков, Бек) – 48:46 (5x4)

На 15-й минуте Александр Шаров, реализовав численное большинство, вывел новосибирцев вперёд. На 30-й минуте Тревор Мёрфи удвоил преимущество хозяев. Он забросил шайбу при игре «пять на три». На 48-й минуте Тревор Мёрфи с передачи Александра Шарова оформил дубль. Менее чем через полторы минуты Шаров также забросил свою вторую шайбу. Все голы были забиты при игре в большинстве.

Голкипер новосибирцев Антон Красоткин оформил шат-аут.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» во Владивостоке сыграет с «Адмиралом». «Сибирь» примет «Трактор». Оба матча состоятся 11 сентября.

Новость по теме
В матче «Куньлунь» — «Сибирь» произошла массовая драка, когда игроки уходили в раздевалки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022