«Сибирь» одержала третью победу, обыграв «Куньлунь». Шаров и Мёрфи оформили по дублю

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала китайский «Куньлунь Ред Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).
На 15-й минуте Александр Шаров, реализовав численное большинство, вывел новосибирцев вперёд. На 30-й минуте Тревор Мёрфи удвоил преимущество хозяев. Он забросил шайбу при игре «пять на три». На 48-й минуте Тревор Мёрфи с передачи Александра Шарова оформил дубль. Менее чем через полторы минуты Шаров также забросил свою вторую шайбу. Все голы были забиты при игре в большинстве.
Голкипер новосибирцев Антон Красоткин оформил шат-аут.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» во Владивостоке сыграет с «Адмиралом». «Сибирь» примет «Трактор». Оба матча состоятся 11 сентября.
- 9 сентября 2022
-
18:01
-
17:28
-
17:21
-
16:58
-
16:35
-
16:26
-
15:55
-
15:32
-
14:54
-
14:45
-
14:39
-
14:00
-
13:50
-
13:41
-
13:36
-
13:01
-
12:57
-
12:20
-
12:10
-
11:54
-
11:05
-
10:38
-
10:35
-
10:30
-
10:03
-
09:48
-
09:41
-
09:00
-
08:49
-
08:45
-
08:29
-
08:10
-
00:00
- 8 сентября 2022
-
23:47
-
23:25