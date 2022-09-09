«Сибирь» одержала третью победу, обыграв «Куньлунь». Шаров и Мёрфи оформили по дублю

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала китайский «Куньлунь Ред Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

На 15-й минуте Александр Шаров, реализовав численное большинство, вывел новосибирцев вперёд. На 30-й минуте Тревор Мёрфи удвоил преимущество хозяев. Он забросил шайбу при игре «пять на три». На 48-й минуте Тревор Мёрфи с передачи Александра Шарова оформил дубль. Менее чем через полторы минуты Шаров также забросил свою вторую шайбу. Все голы были забиты при игре в большинстве.

Голкипер новосибирцев Антон Красоткин оформил шат-аут.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» во Владивостоке сыграет с «Адмиралом». «Сибирь» примет «Трактор». Оба матча состоятся 11 сентября.