Журналист НХЛ считает, что Мэттьюс в новом сезоне снова забьёт 60+ голов

Журналист официального сайта НХЛ Адам Кимелман поделился мнением о нападающем «Торонто Мэйпл Лифс» Остоне Мэттьюсе и ответил на вопрос, сможет ли американец дойти до отметки в 60 голов во второй раз подряд.
«Несмотря на то что Мэттьюс стал первым игроком за десятилетие, забившим 60 голов за сезон, мы не будем долго ждать ещё одного подобного достижения. Я говорю, что в этом сезоне он забьёт не менее 60 голов. В свои 24 года Мэттьюс находится в расцвете сил, и никто в НХЛ не забрасывает лучше. И дело не только в том, как сильно он бросает. Мэттьюс забивает так много из-за скорости его щелчка в сочетании с невероятным набором углов, с которых он может попасть в цель, и положений, из которых он может бросать. Он может бросать из любого места на льду. При росте 191 сантиметр и весе 98 килограммов он достаточно силён, чтобы отобрать шайбу у борта, прикрыть её от защитника и забить с близкого расстояния или щёлкнуть из круга вбрасывания. У Мэттьюса также есть внутреннее стремление доказывать каждый сезон, что он может стать немного лучше. Для меня это точно означает, что он снова настреляет 60 голов», — приводит слова Кимелмана официальный сайт НХЛ.
- 9 сентября 2022
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