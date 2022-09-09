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«Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд, в Уфе обыграв «Трактор»

«Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд, в Уфе обыграв «Трактор»
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2022, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Бурдасов (Блажиевский, Исаев) – 00:22 (5x5)   1:1 Бочаров (Хмелевски, Шмелёв) – 04:17 (5x4)   1:2 Шабанов (Ясинский, Ткачёв) – 25:44 (5x5)   2:2 Санников (Картаев) – 26:10 (5x5)   3:2 Хмелевски – 44:01 (5x5)

На первой минуте матча Антон Бурдасов вывел челябинцев вперёд. На пятой минуте Станислав Бочаров, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 26-й минуте Максим Шабанов во второй раз поразил ворота уфимцев. Через 26 секунд Степан Санников с передачи Владислава Картаева восстановил равенство в счёте. На 45-й минуте Александр Хмелевски впервые во встрече вывел хозяев вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 11 сентября в гостях сыграет с «Сибирью». «Салават Юлаев» 12 сентября примет «Спартак».

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