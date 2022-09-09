Красоткин рассказал об отношении бывшего финского вратаря «Сибири» к России

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин подвёл итоги встречи с «Куньлунь Ред Стар».



«Ребята максимально облегчали работу? Полностью согласен. Хочу подчеркнуть слово «солидно» — ребята очень солидно сыграли в зоне обороны, дай бог, что будем продолжать играть так же.



Матч в Мытищах показался другим по накалу? Там игра была на выезде, здесь дома, хотели порадовать болельщиков. Считаю, что получилось.



Насколько «Сибири» не нужен «витиеватый хоккей»? Дома в первую очередь нас гонят вперёд болельщики. На выезде всегда играть чуть сложнее, потому что болельщики другой команды. Но в целом особой разницы нет. Задача одна — выходить на матч и стараться выиграть.



«Куньлунь» — лидер по штрафным минутам? У нас задача была не поддаваться ни на какие провокации, играть в свой хоккей. Думаю, у нас это прекрасно получилось.



Что помогло сегодня выиграть? В первую очередь здорово, что мы четыре гола забили в большинстве. Немножко не шло, думаю, сейчас ребятам голы придадут уверенности в своих силах. Также солидная игра в обороне.



Насколько готов быть основным вратарём в сезоне? Сезон длинный, считаю, что у нас прекрасный тандем с Денисом Костиным. Матчей много, думаю, хватит каждому. Самое главное — выйти готовым к каждому матчу, дать команде шансы на победу.



Переписывался ли с Харри Сятери? К сожалению, переписок не было, у меня не очень с английским. Но я думаю, что он следит. «Сибирь» для него второй дом, в России. И болельщики его любили, и в команде он себя прекрасно вёл. Это огромный пример для подражания был», — передаёт слова Красоткина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.