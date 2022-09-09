Вратарь СКА Самонов получил травму в матче с московским «Динамо», его увели в раздевалку

В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимает московское «Динамо». После второго периода счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
На 39-й минуте голкипер санкт-петербургской команды Александр Самонов получил повреждение, пытаясь в шпагате дотянуться до шайбы. Игру остановили, пытаясь оказать помощь вратарю. Самонова увели в раздевалку, голкипер хромал. Его заменили на 22-летнего стража ворот Дмитрия Николаева.
Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
«Ой, Самонов у нас на ровном месте повреждение получает. После шпагата Саню в раздевалку уводят, Николаев в рамке теперь. Самону здоровья!» — отреагировала пресс-служба СКА в телеграм-канале.
- 9 сентября 2022
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