Вратарь СКА Самонов получил травму в матче с московским «Динамо», его увели в раздевалку

В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимает московское «Динамо». После второго периода счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 39-й минуте голкипер санкт-петербургской команды Александр Самонов получил повреждение, пытаясь в шпагате дотянуться до шайбы. Игру остановили, пытаясь оказать помощь вратарю. Самонова увели в раздевалку, голкипер хромал. Его заменили на 22-летнего стража ворот Дмитрия Николаева.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

«Ой, Самонов у нас на ровном месте повреждение получает. После шпагата Саню в раздевалку уводят, Николаев в рамке теперь. Самону здоровья!» — отреагировала пресс-служба СКА в телеграм-канале.